Парламент Башкирии поддержал идею запретить ночную продажу алкоголя в барах

СЕГОДНЯ 06:42 2019-05-13T06:42:01+03:00

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Депутаты Курултая поддержали идею запрета на продажу спиртного в барах и клубах с 23:00 до 08:00 часов. Проект нового закона по ограничению продажи алкоголя рассматривается на федеральном уровне.

Об инициативе с восторгом высказался спикер Парламента Башкирии Константин Толкачев. Он отметил, что из-за отсутствия норм, предъявляющих жесткие требования к таким заведениям как бары и другие точки общепита, многие магазины продают спиртное ночью. Толкачев считает, что около таких магазинов складывается сложная криминогенная обстановка.

- Действующее законодательство не может оказать сдерживающего влияния на данную ситуацию, поскольку, во-первых, зал объекта общественного питания может фактически совпадать с залом розничной торговли, во-вторых, деятельность в сфере общественного питания носит заявительный характер, - подчеркнул спикер Курултая Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU