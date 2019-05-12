«Уфа» на выезде уступила «Спартаку»

СЕГОДНЯ 18:52 2019-05-12T18:52:38+03:00

Изменить размер текста: A A

12 мая футбольный клуб «Уфа» на выездной игре с минимальным счетом уступил «Спартаку».

Единственный засчитанный гол смог забить нападающий хозяев Зе Луиш. Он поразил ворота Александра Беленова уже на 11 минуте матча. Сегодня форвард москвичей побил свой рекорд результативности в РПЛ – 9 голов за 23 игры. Затем обыграть защиту и вратаря «Уфы» удалось Лоренсо Мельгарехо, но судья гол не засчитал – было положение «вне игры». Замены Вадима Евсеева на последних минутах так и не смогли спасти игру. Хозяева поля победили со счетом 1:0.

Таким образом, «Уфа» остается на остается на 14 месте турнирной таблицы чемпионата. Следующая игра команды пройдет уже в следующую субботу, 18 мая. Соперник – футбольный клуб «Оренбург».

ИСТОЧНИК KP.RU