2019-05-12T18:52:38+03:00
Спорт

«Уфа» на выезде уступила «Спартаку»

Матч закончился со счетом 1:0
Рустем АХУНОВ
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Фото: vk.com/fcsm_officialФото: vk.com/fcsm_official
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12 мая футбольный клуб «Уфа» на выездной игре с минимальным счетом уступил «Спартаку».

Единственный засчитанный гол смог забить нападающий хозяев Зе Луиш. Он поразил ворота Александра Беленова уже на 11 минуте матча. Сегодня форвард москвичей побил свой рекорд результативности в РПЛ – 9 голов за 23 игры. Затем обыграть защиту и вратаря «Уфы» удалось Лоренсо Мельгарехо, но судья гол не засчитал – было положение «вне игры». Замены Вадима Евсеева на последних минутах так и не смогли спасти игру. Хозяева поля победили со счетом 1:0.

Таким образом, «Уфа» остается на остается на 14 месте турнирной таблицы чемпионата. Следующая игра команды пройдет уже в следующую субботу, 18 мая. Соперник – футбольный клуб «Оренбург».

ИСТОЧНИК KP.RU

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