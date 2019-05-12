В Краснодаре экстренно приземлился самолет с туристами из Уфы

СЕГОДНЯ 17:31 2019-05-12T17:36:13+03:00

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12 мая в Краснодаре совершил незапланированную посадку самолет выполняющий полет по рейсу Анталья-Уфа.

По данным «КП-Краснодар», воздушное судно «Airbus A321» приземлилось в аэропорту Краснодара сегодня утром в 7.41 по московскому времени. Как стало известно «Комсомолке», причиной незапланированной посадки самолета не стала техническая неисправность. Дело в том, что один из пассажиров самолете почувствовал себя плохо. Об этом заявил по громкой связи капитан самолета.

После того, как пассажиру оказали помощь, самолет вылетел в сторону Уфу. Через некоторое время он успешно приземлился в аэропорту башкирской столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU