Уфимец убил подругу, признавшуюся в измене

СЕГОДНЯ 16:46 2019-05-12T16:46:40+03:00

Житель Башкирии задушил подругу, после того как та призналась в измене

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Уфимец задушил свою подругу, признавшуюся ему в измене.

Грустная история, сравнимая со знаменитой пьесой Шекспира, произошла в Орджоникидзевском районе столицы. Все началась с того, что к жителю Орджоникидзевского района вернулась сожительница, уходившая в «загул» на 1,5 месяца. Встречу решили отметить пьянкой. В один момент жертва решила признаться, что была с другим мужчиной. Хозяина квартиры такой расклад не устроил – началась ссора. Женщина ударила возлюбленного табуреткой по голове. В ответ на это он набросился на даму, избил, а потом задушил.

Мужчина отрицал, что убил свою подругу, с которой ранее он прожил 10 лет. Следователям он заявил, что ничего не помнит. Эти доводы сыщиков не впечатлили.

В итоге уфимца признали виновным в убийстве. За свое преступление он получил 9 лет заключения в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU