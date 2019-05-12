В Стерлитамаке столкнулись три машины, есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 15:36 2019-05-12T15:36:53+03:00

В Стерлитамаке на улице Ленина столкнулись три машины

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Днем 12 мая в Стерлитамаке на улице Ленина столкнулись ВАЗ-2113, «Ларгус» и «Kia Sorento».

Фотографии в соцсети выложили местные жители. Доподлинно неизвестно, из-за чего могла произойти авария. По словам очевидцев, водитель «тринадцатой» сильно превысил скоростной режим и врезался в иномарку. Уже после этого автомобиль по касательной задел «Ларгус».

Корпус ВАЗ-2113 получил сильные повреждения. Со стороны переднего пассажира машину буквально смяло. Местные жители сообщают, что аварии пострадал пассажир отечественной легковушки, однако официального подтверждения этой информации нет. Также медицинская помощь потребовалась и самому водителю «тринадцатой».

Сейчас на месте работают сотрудники автоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU