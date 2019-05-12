2019-05-12T14:32:51+03:00
Происшествия

В Уфе во время погони погиб водитель скутера

Авария произошла в Калининском районе столицы
Рустем АХУНОВ
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В Уфе погиб 30-летний водитель скутераВ Уфе погиб 30-летний водитель скутера
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В Уфе 30-летний водитель скутера погиб, уходя от погони.

Как сообщили в ГИБДД Башкирии, авария произошла в Калининском районе республики. Ночью автоинспекторы заметили скутер без номеров, водитель которого был без шлема. Несмотря на просьбы гаишников остановиться, водитель скутера только увеличил скорость. На улице Почтовой 30-летний водитель опрокинул двухколесное средство передвижения. К сожалению, водитель получил серьезные травмы и погиб на месте происшествия.

Уже сейчас известно, что у мужчины не было удостоверения, позволяющего управлять скутером. Сейчас автоинспекторы выясняют все обстоятельства аварии, в том числе, устанавливают, был ли погибший пьян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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