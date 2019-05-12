В Уфе сгорели две квартиры в многоэтажке

СЕГОДНЯ 13:14 2019-05-12T13:14:39+03:00

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В Уфе сгорели две квартиры в многоэтажном доме на улице Вологодской.

В МЧС республики сообщили, сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 12.43 по местному времени. На место выехала группа пожарных. Оказалось, что пожар начался на балконе квартиры на седьмом этаже панельного девятиэтажки.

На месте работали 44 пожарных и 14 единиц техники. К эпицентру пламени пожарным пришлось подбираться на лестницах. Помимо огнеборцев к дому приехали медики и полицейские.

Из здания эвакуировали 22 человек, среди которых 8 детей. Огнем повредило две квартиры – на 7 и 8 этаже. По предварительной информации, пострадавших и погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU