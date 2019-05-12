Житель Башкирии наставил ружье на полицейских

СЕГОДНЯ 12:56 2019-05-12T12:56:31+03:00

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Полицейские из Башкирии обезвредили пьяного водителя, угрожавшего им ружьем.

По данным МВД республики, инцидент произошел накануне в Янауле. В дежурную часть поступило сообщение о пьяном водители ВАЗ-2109. На поиски горе-водителя выехали стражи порядка.

Вскоре похожий автомобиль на улице Матросова заметили сотрудники патрульно-постовой службы. Увидев полицейских, водитель вышел из машины и начал угрожать стражам порядка ружьем. Сотрудники МВД выбили оружие из рук мужчины и надели на него наручники. На место выехала следственно-оперативная группа.

Задержанным оказался 30-летний ранее судимый житель города. Его оружие оказалось незарегистрированным. Также в салоне машины обнаружили 64 патрона. По факту применения насилия в отношении представителя власти стражи порядка возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU