«Можно порадоваться, но не расслабляться» мама 19-летнего уфимца рассказала о его состоянии

СЕГОДНЯ 12:08 2019-05-12T12:08:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Врачи рассказали о положительной динамики в лечении 19-летнего Алмаза Джуманазарова, оказавшегося в больнице из-за диабета.

Напомним, что страшная история началась прямо перед майскими праздниками. 19-летний уфимец Алмаз Джуманазаров 24 апреля рассказал маме о резком ухудшении самочувствия. У парня заболело сердце. Молодого человека доставили в больницу, где врачи выяснили, что у него начались серьезные проблемы со здоровьем. К предварительному диагнозу диабет 1 типа добавились серьезные осложнения – сепсис, пневмония и отит. Для их лечения парня перевели в другую больницу, но, по словам матери Алмаза, врачи не спешили лечить сына в тяжелом состоянии, и на время оставили его лежать в приемном покое.

Накануне мама Алмаза рассказала о положительной динамике лечения. Тем не менее, родственники парня боятся спугнуть удачу.

- Дорогие друзья. До последнего не хотелось сглазить состояние нашего Алмаза, поэтому мы ничего не писали. Пока также находимся в реанимации. Сегодня вышел врач и сказал, что можно порадоваться, но не расслабляться, так как сына еще не перевели в палату. В динамике все стало лучше. Отит лечат, пневмония есть, но уже легче. Сахар может сам контролировать. Вчера впервые начал сам вставать. Всем передает большой привет! – написала 10 мая мама Алмаза в группе помощи парню.

ИСТОЧНИК KP.RU