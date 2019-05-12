Мэр Уфы объяснил, как въехать в город без пробок

СЕГОДНЯ 11:08 2019-05-12T11:08:07+03:00

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Мэр Уфы Ульфат Мустафин рассказал горожанам, как въехать в город без пробок.

Напомним, что перед второй частью майских праздников власти города ограничили движение на участке дороги Уфа-Аэропорт до одной полосы. Разумеется, и без того загруженная трасса не вместила весь поток автомобилей. В итоге многие добрались домой и на дачи только запоздно, а некоторые «счастливчики» и вовсе опоздали на свой рейс в аэропорт. После этого власти города извинились за созданные неудобства и немного передали график работы ремонтников.

Накануне мэр столицы напомнил о том, что 12 мая работы полностью приостановят. Также мэр дал совет автомобилистам.

- Можно использовать альтернативные въезды в город – через Пугачевский и новый Затонский мосты, а также через деревню Березовка и село Нижегородка в Уфимском районе, - написал мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU