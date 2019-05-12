Уфимский врач поразил Леонида Якубовича «водой бессмертия»

СЕГОДНЯ 10:42 2019-05-12T10:42:02+03:00

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Знаменитый уфимский врач Эрнст Мулдашев нашел «воду бессмертия» и рассказал об этом в эфире «Первого канала».

О необычной находке Мулдашев рассказал Леониду Якубовичу в программе «Живая жизнь». Врач объяснил, что во время путешествия по Тибету он нашел так называемую «вязкую воду» - эзотерическую жидкость, которая может запустить рост стволовых клеток и, соответственно, процесс регенерации организма.

- Как ученый могу сказать, что вода думает. Это вода бессмертия и она творит чудеса. Она приживается как своя и запускает регенерацию организма. Образно говоря, мы научились выращивать человеческие ткани впервые в мире. Секрет – в воде, - объяснил Мулдашев.

ИСТОЧНИК KP.RU