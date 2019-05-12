2019-05-12T10:27:46+03:00
Общество

Ко Дню города в Уфе откроют фонтан за 30 миллионов

Власти города озвучили официальную информацию
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Фонтан-часы откроется в Уфе 12 июняФонтан-часы откроется в Уфе 12 июня
Изменить размер текста:

К 12 июня в Уфе откроется фонтан-часы за 30 миллионов рублей.

Напомним, что строить объект начали еще в далеком 2014 году. Однако по тем или иным причинам строительство замораживалось. Власти города несколько раз находили новых подрядчиков, но запуск фонтана то и дело откладывали.

В начале этого года стало известно, что стройку вновь разморозят. Позже в сети появилась информация о том, что мэрия ищет строителей. Наконец, 12 мая в городской администрации официально объявили, что объект запустят в День города, 12 июня. По информации РБК-Уфа, фонтан обошелся городу в 30 миллионов рублей.

Внешний вид объекта для некоторых уфимцев оказался спорным. Дело в том, что некоторые углядели в элементах фонтана некое подобие могильных плит.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мэр Уфы объяснил, как въехать в город без пробок
Уфимский врач поразил Леонида Якубовича «водой бессмертия»
На пляже в Уфе утонул 24-летний иностранец
Разорвавшийся в Уфе газовый баллон разнес четыре гаража
«Торчит арматура, лежит мусор»: жители Уфы боятся за детей, играющих в недострое
Уехал на автомобиле и пропал: в Башкирии ищут 33-летнего Рустама Фаттахова
В Башкирии трое подростков украли мотоцикл, чтобы разобрать на запчасти
Известный байкер Хирург покажет в Уфе свое кино
В Уфе пропал 24-летний Николай Мясоедов
Уроженец Уфы Даниил Квят стал девятым в квалификации Гран-при Испании
Жители Уфы просят вернуть два популярных автобусных маршрута
В Уфе установят памятник Шайхзаде Бабичу
Погода в Уфе и Башкирии на 12 мая: аномальная жара и никаких осадков
В Башкирии трое пьяных приятелей побили сотрудников полиции
"Несут продукты и лекарства": жители Уфы помогают молодым супругам-инвалидам
В Башкирии стая собак набросилась на 10-летнюю девочку
Синоптики предупреждают жителей Башкирии об аномальной жаре
В Уфе на полтора месяца перекроют часть улицы Авроры
Жителю Башкирии грозит штраф за ловлю рыбы в нерестовый период
В Башкирии 82-летняя бабушка погибла под колесами автомобиля
Житель Башкирии спас двух тонущих сестер
Стало известно, какие продукты в Башкирии подорожали, а какие подешевели
В Башкирии больше недели разыскивают бесследно пропавшего 59-летнего Миргади Гаскарова
Стало известно, когда в Башкирии спадет аномальная жара
Жуткий подарок: для живого жителя Уфы поставили гроб у подъезда