Ко Дню города в Уфе откроют фонтан за 30 миллионов

СЕГОДНЯ 09:52 2019-05-12T10:27:46+03:00

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К 12 июня в Уфе откроется фонтан-часы за 30 миллионов рублей.

Напомним, что строить объект начали еще в далеком 2014 году. Однако по тем или иным причинам строительство замораживалось. Власти города несколько раз находили новых подрядчиков, но запуск фонтана то и дело откладывали.

В начале этого года стало известно, что стройку вновь разморозят. Позже в сети появилась информация о том, что мэрия ищет строителей. Наконец, 12 мая в городской администрации официально объявили, что объект запустят в День города, 12 июня. По информации РБК-Уфа, фонтан обошелся городу в 30 миллионов рублей.

Внешний вид объекта для некоторых уфимцев оказался спорным. Дело в том, что некоторые углядели в элементах фонтана некое подобие могильных плит.

ИСТОЧНИК KP.RU