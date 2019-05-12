На пляже в Уфе утонул 24-летний иностранец
Спасатели разыскивают тело несчастного
В Уфе спасатели ищут тело 24-летнего утонувшего на пляже «Солнечный»
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В Уфе на пляже «Солнечный» утонул 24-летний парень из Азербайджана.
По данным уфимского Управления гражданской защиты, сигнал об инциденте поступил на пульт диспетчера днем 11 мая. На место прибыли спасатели, которые начали искать в воде парня. К сожалению, спасти 24-летнего парня не удалось. Он утонул до прибытия помощи. Сейчас водолазы ищут тело несчастного.
Напомним, что это уже не первый подобный случай в Уфе в этом году. 10 мая на озере у одной из баз отдыха под Уфой утонул мужчина.
ИСТОЧНИК KP.RU