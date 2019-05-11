Уехал на автомобиле и пропал: в Башкирии ищут 33-летнего Рустама Фаттахова

СЕГОДНЯ 20:09 2019-05-11T20:09:04+03:00

От мужчины нет вестей уже третий день

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В Башкирии пропал 33-летний житель Стерлитамака Рустам Фаттахов. Утром 8 мая он сел за руль своего «Фиат Альбеа» с номером К852КС102 и уехал в неизвестном направлении. Где сейчас находится Рустам, никто не знает.

К поискам мужчины подключились волонтеры местного поискового отряда «Отклик».

Приметы пропавшего: рост 185 см, телосложение худощавое, волосы русые короткие, глаза серо-зеленые

Был одет: клетчатая голубая рубашка с коротким рукавом, голубые шорты ниже колен, коричневые сандалии.

Если вы увидите мужчины с фотографии или его автомобиль, свяжитесь с добровольцами 8 987 106 06 01 или с полицией 02.

ИСТОЧНИК KP.RU