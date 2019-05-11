2019-05-11T20:09:04+03:00
Общество

Уехал на автомобиле и пропал: в Башкирии ищут 33-летнего Рустама Фаттахова

От мужчины нет вестей уже третий день
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

В Башкирии пропал 33-летний житель Стерлитамака Рустам Фаттахов. Утром 8 мая он сел за руль своего «Фиат Альбеа» с номером К852КС102 и уехал в неизвестном направлении. Где сейчас находится Рустам, никто не знает.

К поискам мужчины подключились волонтеры местного поискового отряда «Отклик».

Приметы пропавшего: рост 185 см, телосложение худощавое, волосы русые короткие, глаза серо-зеленые

Был одет: клетчатая голубая рубашка с коротким рукавом, голубые шорты ниже колен, коричневые сандалии.

Если вы увидите мужчины с фотографии или его автомобиль, свяжитесь с добровольцами 8 987 106 06 01 или с полицией 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Торчит арматура, лежит мусор»: жители Уфы боятся за детей, играющих в недострое
В Башкирии трое подростков украли мотоцикл, чтобы разобрать на запчасти
Известный байкер Хирург покажет в Уфе свое кино
В Уфе пропал 24-летний Николай Мясоедов
Уроженец Уфы Даниил Квят стал девятым в квалификации Гран-при Испании
Жители Уфы просят вернуть два популярных автобусных маршрута
В Уфе установят памятник Шайхзаде Бабичу
Погода в Уфе и Башкирии на 12 мая: аномальная жара и никаких осадков
В Башкирии трое пьяных приятелей побили сотрудников полиции
"Несут продукты и лекарства": жители Уфы помогают молодым супругам-инвалидам
В Башкирии стая собак набросилась на 10-летнюю девочку
Синоптики предупреждают жителей Башкирии об аномальной жаре
В Уфе на полтора месяца перекроют часть улицы Авроры
Жителю Башкирии грозит штраф за ловлю рыбы в нерестовый период
В Башкирии 82-летняя бабушка погибла под колесами автомобиля
Житель Башкирии спас двух тонущих сестер
Стало известно, какие продукты в Башкирии подорожали, а какие подешевели
В Башкирии больше недели разыскивают бесследно пропавшего 59-летнего Миргади Гаскарова
Стало известно, когда в Башкирии спадет аномальная жара
Жуткий подарок: для живого жителя Уфы поставили гроб у подъезда