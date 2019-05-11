Уроженец Уфы Даниил Квят стал девятым в квалификации Гран-при Испании

СЕГОДНЯ 17:33 2019-05-11T17:33:32+03:00

Во «втором дивизионе» он уступил только пилотам «Хааса»

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На трассе «Каталуния» в Барселоне завершилась квалификация Гран-при Испании по автогонкам в классе «Формула-1».

Лучшим стал финн Вальтери Боттас из «Мерседеса», его партнер по команде Льюис Хэмилтон показал второе время. Со второго ряда будут стартовать Себастьян Феттель («Феррари») и Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

Уроженец Уфы Даниил Квят показал девятое время, опередив Даниэля Риккардо из «Рено» в третьем сегменте. Среди команд так называемого «второго дивизиона» пилот «Торо Россо» уступил только двум гонщикам из «Хааса» - Магнуссену и Грожану.

Гран-при Испании состоится завтра, 12 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU