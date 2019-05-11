2019-05-11T17:33:32+03:00
Спорт

Уроженец Уфы Даниил Квят стал девятым в квалификации Гран-при Испании

Во «втором дивизионе» он уступил только пилотам «Хааса»
Поделиться:
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

На трассе «Каталуния» в Барселоне завершилась квалификация Гран-при Испании по автогонкам в классе «Формула-1».

Лучшим стал финн Вальтери Боттас из «Мерседеса», его партнер по команде Льюис Хэмилтон показал второе время. Со второго ряда будут стартовать Себастьян Феттель («Феррари») и Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

Уроженец Уфы Даниил Квят показал девятое время, опередив Даниэля Риккардо из «Рено» в третьем сегменте. Среди команд так называемого «второго дивизиона» пилот «Торо Россо» уступил только двум гонщикам из «Хааса» - Магнуссену и Грожану.

Гран-при Испании состоится завтра, 12 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Известный байкер Хирург покажет в Уфе свое кино
В Уфе пропал 24-летний Николай Мясоедов
Жители Уфы просят вернуть два популярных автобусных маршрута
В Уфе установят памятник Шайхзаде Бабичу
Погода в Уфе и Башкирии на 12 мая: аномальная жара и никаких осадков
В Башкирии трое пьяных приятелей побили сотрудников полиции
"Несут продукты и лекарства": жители Уфы помогают молодым супругам-инвалидам
В Башкирии стая собак набросилась на 10-летнюю девочку
Синоптики предупреждают жителей Башкирии об аномальной жаре
В Уфе на полтора месяца перекроют часть улицы Авроры
Жителю Башкирии грозит штраф за ловлю рыбы в нерестовый период
В Башкирии 82-летняя бабушка погибла под колесами автомобиля
Житель Башкирии спас двух тонущих сестер
Стало известно, какие продукты в Башкирии подорожали, а какие подешевели
В Башкирии больше недели разыскивают бесследно пропавшего 59-летнего Миргади Гаскарова
Стало известно, когда в Башкирии спадет аномальная жара
Жуткий подарок: для живого жителя Уфы поставили гроб у подъезда