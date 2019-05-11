2019-05-11T18:58:20+03:00
Общество

Известный байкер Хирург покажет в Уфе свое кино

Посмотреть его картину можно будет завтра, 12 мая
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: мэрия УфыФото: мэрия Уфы
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Байкеры Уфы открыли мотосезон-2019. Праздничные мероприятия стартовали сегодня на Конгресс-холле и продолжатся завтра, 12 мая, возле «Искры».

В администрации города сообщили, что в 16:00 на площади перед кинотеатром уфимские байкеры смогут пообщаться с президентом Всероссийского мотоклуба «Ночные Волки» Александром Залдастановым, больше известным как Хирург. Он везет в Уфу свою ленту «Русский реактор», снятую по мотивам легендарного байк-шоу «волков». Просмотр фильма состоится в «Искре» в 17.00.

Завтра же в Храме Рождества Богородицы пройдет освящение мотоциклов. Служба начнется в 14.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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