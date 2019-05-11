В Башкирии трое подростков украли мотоцикл, чтобы разобрать на запчасти

СЕГОДНЯ 19:29 2019-05-11T19:29:05+03:00

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В Гафурийском районе раскрыли кражу мотоцикла. Заявление о пропаже транспорта и бензопилы написала 57-летняя женщина. По ее словам, «Иж-Юпитер» вместе с пилой хранились в гараже в деревне Усманово, но однажды исчезли.

Полиция выследила воришек. Ими оказались деревенские ребята 15 и 16-ти лет. Трое подростков хотели с помощью чужого мотоцикла починить свой, разобрав добычу на запчасти. Похищенное нашлось в личном хозяйстве одного из местных, его изъяли.

- В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 158 УК РФ, - прокомментировали случай в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан

ИСТОЧНИК KP.RU