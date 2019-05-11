2019-05-11T19:29:05+03:00
Происшествия

В Башкирии трое подростков украли мотоцикл, чтобы разобрать на запчасти

Прихватили ребята и чужую бензопилу
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

В Гафурийском районе раскрыли кражу мотоцикла. Заявление о пропаже транспорта и бензопилы написала 57-летняя женщина. По ее словам, «Иж-Юпитер» вместе с пилой хранились в гараже в деревне Усманово, но однажды исчезли.

Полиция выследила воришек. Ими оказались деревенские ребята 15 и 16-ти лет. Трое подростков хотели с помощью чужого мотоцикла починить свой, разобрав добычу на запчасти. Похищенное нашлось в личном хозяйстве одного из местных, его изъяли.

- В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 158 УК РФ, - прокомментировали случай в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Торчит арматура, лежит мусор»: жители Уфы боятся за детей, играющих в недострое
Уехал на автомобиле и пропал: в Башкирии ищут 33-летнего Рустама Фаттахова
Известный байкер Хирург покажет в Уфе свое кино
В Уфе пропал 24-летний Николай Мясоедов
Уроженец Уфы Даниил Квят стал девятым в квалификации Гран-при Испании
Жители Уфы просят вернуть два популярных автобусных маршрута
В Уфе установят памятник Шайхзаде Бабичу
Погода в Уфе и Башкирии на 12 мая: аномальная жара и никаких осадков
В Башкирии трое пьяных приятелей побили сотрудников полиции
"Несут продукты и лекарства": жители Уфы помогают молодым супругам-инвалидам
В Башкирии стая собак набросилась на 10-летнюю девочку
Синоптики предупреждают жителей Башкирии об аномальной жаре
В Уфе на полтора месяца перекроют часть улицы Авроры
Жителю Башкирии грозит штраф за ловлю рыбы в нерестовый период
В Башкирии 82-летняя бабушка погибла под колесами автомобиля
Житель Башкирии спас двух тонущих сестер
Стало известно, какие продукты в Башкирии подорожали, а какие подешевели
В Башкирии больше недели разыскивают бесследно пропавшего 59-летнего Миргади Гаскарова
Стало известно, когда в Башкирии спадет аномальная жара
Жуткий подарок: для живого жителя Уфы поставили гроб у подъезда