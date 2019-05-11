В Уфе установят памятник Шайхзаде Бабичу
Его разместят перед Телецентром
Комиссия долго выбирала место для памятника, но остановилась на площади в центре города
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В центре Уфы установят памятник знаменитому поэту Шайхзаде Бабичу. Его решено разместить перед зданием Телецентра.
Как сообщает «Башинформ», памятник откроют в июне, когда в республике будет проходить пятый Всемирный Курултай башкир. Точная дата открытия пока не называется.
Эскиз памятника, к слову, разработал российский скульптор Андрей Ковальчук. Уфимцы уже знакомы с его работами, именно он создал памятник Мустаю Кариму, который украшает сейчас площадь перед Домом профсоюзов.
ИСТОЧНИК KP.RU