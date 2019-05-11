2019-05-11T16:02:52+03:00
Общество

В Уфе установят памятник Шайхзаде Бабичу

Его разместят перед Телецентром
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Комиссия долго выбирала место для памятника, но остановилась на площади в центре городаКомиссия долго выбирала место для памятника, но остановилась на площади в центре города
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В центре Уфы установят памятник знаменитому поэту Шайхзаде Бабичу. Его решено разместить перед зданием Телецентра.

Как сообщает «Башинформ», памятник откроют в июне, когда в республике будет проходить пятый Всемирный Курултай башкир. Точная дата открытия пока не называется.

Эскиз памятника, к слову, разработал российский скульптор Андрей Ковальчук. Уфимцы уже знакомы с его работами, именно он создал памятник Мустаю Кариму, который украшает сейчас площадь перед Домом профсоюзов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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