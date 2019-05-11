Синоптики предупреждают жителей Башкирии об аномальной жаре

СЕГОДНЯ 11:48 2019-05-11T11:48:15+03:00

Прогноз погоды на ближайшие дни все еще не располагает к прогулкам

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Жителей Башкирии предупреждают об аномально жаркой погоде. Среднесуточная температура воздуха в регионе в ближайшие сутки будет выше нормы минимум на 7 градусов, а то и больше.

По данным пресс-службы МЧС по Башкирии, в целом по республике с 8 вечера 11 мая и до 8 вечера 12 мая будет переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь, даже гроза. Температура воздуха будет колебаться в районе 27-32 градусов.

В Уфе же обойдется без осадков. Ожидается ветер 2-7 м/с, днем с порывами. При этом будет очень жарко 30-32 градуса, а ночью как минимум 13.

ИСТОЧНИК KP.RU