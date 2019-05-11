В Башкирии трое пьяных приятелей побили сотрудников полиции

СЕГОДНЯ 14:15 2019-05-11T14:17:41+03:00

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В центральную больницу Мелеузовского района обратилась 27-летняя женщина. Врачи диагностировали у нее телесные повреждения, после чего передали информацию о пациентке в полицию.

Стражи порядка взялись за поиски того, кто причинил ей травмы. Они выехали на предполагаемое место избиения, где нашли подозреваемого - 22-летнего парня - и двух его приятелей. Вся троица была в подвыпившем состоянии. Мирной беседы с полицией не вышло, парни повели себя агрессивно и стали распускать руки. В итоге двое полицейских пострадали, но все же задержали буянов.

В пресс-службе МВД по Башкирии сообщили, что сначала на парней составили административные протоколы за неповиновение стражам порядка, позже в Следкоме завели дело по статье 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти).

Вопрос о возбуждении дела по факту избиения 22-летним парнем девушки еще решается.

ИСТОЧНИК KP.RU