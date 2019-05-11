2019-05-11T10:53:09+03:00
Общество

В Уфе на полтора месяца перекроют часть улицы Авроры

Это необходимо для ремонта теплосетей
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Рустем АХУНОВ
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Ближайшие полтора месяца автовладельцам Уфы придется искать объезд улицы Авроры. Как сообщили в мэрии города, с 8 утра 13 мая до 11 вечера 30 июня участок улицы длиной 160 метров будет закрыт для машин. Речь идет об отрезке между домами №132 и 132а по ул. Менделеева, а точнее между въездом на территорию административного здания и помещением котельной.

Перекрытие связано с ремонтными работами на тепловых сетях. Реконструкцию будут вести специалисты МУП УИС. Они приносят горожанам извинения за неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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