2019-05-11T20:30:23+03:00
Общество

«Торчит арматура, лежит мусор»: жители Уфы боятся за детей, играющих в недострое

Разобраться с заброшенным объектом просят властей
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Неприятное соседство досаждает жителям новостроек в Зеленой роще. Рядом с их домами несколько лет назад развернули строительство некоего сооружения, но закончить начатое не смогли. Рабочие уехали, а стройплощадка осталась.

Со временем забор вокруг нее разрушился, и теперь на «недострой» могут беспрепятственно попасть и дети, и маргинальные личности. Недовольные горожане обратились в администрацию Уфы с просьбой принять меры.

- На самом объекте торчит арматура, лежит строительный мусор и другие травмоопасные предметы, - жалуется автор обращения. - Скоро летние каникулы, и хотелось бы, чтобы вы приняли меры по привлечению собственника объекта к обеспечению безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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