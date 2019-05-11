2019-05-11T09:59:56+03:00
Общество

Жителю Башкирии грозит штраф за ловлю рыбы в нерестовый период

Ему придется заплатить за 14 рыбешек
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Житель Белорецкого района Башкирии попался на ловле рыбы в нерестовый период. Как рассказали в МВД по Башкирии, безработный мужчина выловил на Инзере в селе Ассы щук, окуней, плотву и налима – всего 14 рыб. Тем самым он нанес водным ресурсам ущерб на 11 тысяч рублей.

Весь улов горе-рыбака изъяли вместе со снастями: сетями и резиновой лодкой. На самого 40-летнего сельчанина завели уголовное дело по статье 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов».

В ведомстве напоминают, что ловля рыбы в Башкирии запрещена до 15 июня и всем, кто проигнорирует этот запрет, грозит уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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