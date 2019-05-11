В Башкирии 82-летняя бабушка погибла под колесами автомобиля

СЕГОДНЯ 09:14 2019-05-11T09:14:26+03:00

Она переходила дорогу в неположенном месте

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В селе Месягутово Дуванского района случилось ДТП со смертельным исходом. 10 мая поздно вечером пожилая женщина переходила улицу Коммунистическую и угодила под колеса ВАЗ-2104. За рулем «четверки» сидел 62-летний мужчина.

В пресс-службе региональной Госавтоинспекции сообщили, что 82-летняя бабушка получила тяжелые травмы, «скорая» не успела ее спасти. Уточняется, что пенсионерка пересекала улицу в неустановленном месте.

По факту наезда ведется расследование.

Фото: ГИБДД Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU