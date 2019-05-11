В Башкирии 82-летняя бабушка погибла под колесами автомобиля
Она переходила дорогу в неположенном месте
Фото: ГИБДД Башкирии
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В селе Месягутово Дуванского района случилось ДТП со смертельным исходом. 10 мая поздно вечером пожилая женщина переходила улицу Коммунистическую и угодила под колеса ВАЗ-2104. За рулем «четверки» сидел 62-летний мужчина.
В пресс-службе региональной Госавтоинспекции сообщили, что 82-летняя бабушка получила тяжелые травмы, «скорая» не успела ее спасти. Уточняется, что пенсионерка пересекала улицу в неустановленном месте.
По факту наезда ведется расследование.
Фото: ГИБДД Башкирии
ИСТОЧНИК KP.RU