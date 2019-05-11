Погода в Уфе и Башкирии на 12 мая: аномальная жара и никаких осадков

СЕГОДНЯ 15:01 2019-05-11T15:01:15+03:00

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Конец праздничной недели в Башкирии выдастся таким же жарким и сухим, как и предшествовавшие дни.

По данным синоптиков, в Уфе завтра будет малооблачно. Палящее солнце прогреет воздух аж до 31 градуса. Даже к полуночи температура не спадет ниже 21 градуса. При этом будет почти безветренно.

Аналогичная погода ожидается и в Стерлитамаке. Здесь тоже столбики термометра достигнут отметки в 30 градусов. При этом осадков не прогнозируется, только солнце, только жара.

В Нефтекамске погода выдастся чуть более щадящей. Температура воздуха за окном составит максимум 28 градусов, при этом ожидается слабый ветер местами до 8 метров в секунду и тоже без осадков.

В Учалах большую часть дня будет малооблачно, поэтому жара будет не такой изнуряющей – 27 градусов. Никаких осадков, лишь слабый ветерок.

То же самое на северо-востоке региона: до +29 градусов днем, малооблачно, ветер 2-7 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU