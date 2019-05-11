Погода в Уфе и Башкирии на 12 мая: аномальная жара и никаких осадков
Конец праздничной недели в Башкирии выдастся таким же жарким и сухим, как и предшествовавшие дни.
По данным синоптиков, в Уфе завтра будет малооблачно. Палящее солнце прогреет воздух аж до 31 градуса. Даже к полуночи температура не спадет ниже 21 градуса. При этом будет почти безветренно.
Аналогичная погода ожидается и в Стерлитамаке. Здесь тоже столбики термометра достигнут отметки в 30 градусов. При этом осадков не прогнозируется, только солнце, только жара.
В Нефтекамске погода выдастся чуть более щадящей. Температура воздуха за окном составит максимум 28 градусов, при этом ожидается слабый ветер местами до 8 метров в секунду и тоже без осадков.
В Учалах большую часть дня будет малооблачно, поэтому жара будет не такой изнуряющей – 27 градусов. Никаких осадков, лишь слабый ветерок.
То же самое на северо-востоке региона: до +29 градусов днем, малооблачно, ветер 2-7 метров в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU