2019-05-11T08:19:12+03:00
Происшествия

Житель Башкирии спас двух тонущих сестер

Они отдыхали на реке Усолка
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Вчера, 10 мая, в Гафурийском районе Башкирии едва не случилась трагедия. Уставшие от жары люди отдыхали на реке Усолка в селе Красноусольский. Возле воды резвились две сестры семи и трех лет. В пресс-службе МЧС по Башкирии рассказали, что девочки заигрались и в какой-то момент обе оказались в реке. Малышки начали тонуть, но, к счастью, им на помощь подоспел мужчина. Он вытащил детей из воды.

В связи с этим спасатели напоминают, что во время отдыха несовершеннолетних ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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