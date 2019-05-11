2019-05-11T07:31:19+03:00
Общество

Стало известно, какие продукты в Башкирии подорожали, а какие подешевели

Статистику обнародовал Башстат
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Аналитики Башстата поделились данными об изменении цен на основные продукты питания за последнюю неделю. Как оказалось, сильнее всего в регионе подорожал лук. Его стоимость увеличилась на 13,2% и сейчас составляет 40,2 рубля за кило.

Выросла цена и на гречку. Эта крупа стала дороже на 4,5%, сейчас килограмм гречки обойдется примерно в 39,2 рубля.

Среди других подорожавших продуктов - картофель (на 2,4% - 20,7 рубля за кило), яблоки (2,3% - 80, 2 рубля за кило), огурцы (2,9% - 96,2 рубля за кило), морковь (3,6% - 35,6 рублей за кило).

К счастью, часть продуктов наоборот сбавила в цене. Сильнее всего подешевели капуста – на 4,6% (56 рублей за кило), яйца – на 2% (10 штук – 54,5 рубля), помидоры – на 1,7% (173,7 рубля за кило), сыры – на 1,3% (489,2 рубля за кило) и рис на 1,1% (56 рублей за килограмм).

ИСТОЧНИК KP.RU

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