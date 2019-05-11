В Башкирии стая собак набросилась на 10-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 12:30 2019-05-11T12:30:51+03:00

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6 мая в городе Октябрьский стая бездомных собак напала на ребенка. 10-летняя девочка возвращалась домой из школы. Ее путь пролегал по 34-му микрорайону, через перекресток Новоселов. Тут-то школьницу и поджидала свора дворняг. Увидев ребенка, они бросились к ней. Момент нападения зафиксировала камера наблюдения.

- Собаки разорвали ей одежду и укусила за ногу в районе бедра. К счастью, до конца не прокусили: спасли штаны. Остались только ссадины и синяки, - рассказывает знакомый пострадавшей.

По словам мужчины, это далеко не единичный случай. Бродячие псы нападали и на взрослых горожан.

- Девочка сама по себе сильная, сумела как-то отмахаться, вырваться, а если бы был ребенок помельче. Прогрызли бы до крови. А при виде и вкусе крови их бы было уже не остановить, - возмущается мужчина.

По его словам, никаких мер по борьбе со стаями бездомных животных в городе не принимают. Голодные псы продолжают держать в страхе местных жителей.

- Это центральная улица города, оживленное место, - поясняет мужчина. - А если бы где-нибудь на тихой улочке... Так быстро, может, и не отпустили бы.

Пострадавшая девочка уже чувствует себя хорошо, но случившееся стало для нее шоком.

- Она пережила такой стресс… Теперь боится одна выходить из дома, - признался мужчина в беседе с «Комсомольской правдой - Уфа».

От более тяжелых ран девочку спасла реакция и толстые брюки

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/708091" frameborder="0"></iframe> Собаки напали на девочку в Башкирии.Анастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU