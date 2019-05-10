В Башкирии больше недели разыскивают бесследно пропавшего 59-летнего Миргади Гаскарова
Пожилой мужчина ушел из дома еще 2 мая и до сих пор не вернулся
Фото: соцсети
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Родные и близкие 59-летнего жителя села Верхнеяркеево, что в Илишевском районе Башкирии, бьют тревогу. Мужчина ушел из своего дома еще 2 мая и до сих пор не вернулся. К его поискам подключились волонтеры и сотрудники полиции.
Приметы Миргади Гаскарова: рост 180 см, худощавого телосложения. Глаза зеленые, волосы седые, короткие.
В день пропажи пожилой мужчина был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, черную кофту с длинным рукавом, темно-зеленые брюки. На ногах черные туфли.
Всех, кто мог видеть Миргали Гаскарова, либо знает о его местонахождении, просят связаться с волонтерами по телефону: 8-800-700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU