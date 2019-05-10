Стало известно, когда в Башкирии спадет аномальная жара

СЕГОДНЯ 19:15 2019-05-10T19:15:04+03:00

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Аномально жаркая погода, которая установилась в Башкирии вчера, 9 мая, продлится до следующей недели. Синоптики Башгидрометцентра сообщают, что в ближайшие три дня характер погоды не изменится – днем столбики термометров будут подниматься до +30, +32 градуса Цельсия.

В свою очередь, ночи в республике будут еще прохладными – температура воздуха будет «скакать» от +12 до +17 градусов. Из-за этого по утрам на дорогах возможен туман и резкое снижение видимости.

По данным сервиса Gismeteo, жара спадет на следующей неделе. Уже в среду, 15 мая, средняя температура воздуха днем не будет превышать +21 градус Цельсия. Тогда же метеорологи прогнозируют дождь с грозой.

В четверг, 16 мая, также ожидается дождь, температура воздуха составит не более 22ºС. Такая температура сохранится вплоть до воскресенья, 19 мая – тогда в Башкирию вновь придет жара.

ИСТОЧНИК KP.RU