В Уфе неадекватный мужчина перерезал горло собаке на глазах у детей

СЕГОДНЯ 18:01 2019-05-10T18:01:40+03:00

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Накануне в уфимском поселке Максимовка неадекватный мужчина на глазах у местных детей перерезал горло своей собаке. Как сообщает Башкирское спутниковое телевидение, вопиющий случай произошел 8 мая.

По данным телеканала, нетрезвый мужчина схватил пса и вытащил его на улицу. Там он полоснул ножом по горлу. Увидевшие это дети в ужасе разбежались. Взрослые жители поселка тут же вызвали сотрудников полиции. Прибывшие на место стражи порядка задержали живодера.

К счастью, животное удалось спасти. Местные зоозащитники смогли договориться с ветеринарной клиникой в Черниковке, где собаку прооперировали. Корреспонденты Башкирского спутникового телевидения сообщают, что сейчас состояние пса стабильно тяжелое.

ИСТОЧНИК KP.RU