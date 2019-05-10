2019-05-10T16:50:46+03:00
Общество

Уфимская журналистка Ульяна Тригубчак продала телефон с коллекцией своих интимных снимков

Устройство с откровенными фотографиями отправилось в Хабаровск
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Накануне скандально известная экс-участница Ice Girls «Салавата Юлаева» Ульяна Тригубчак объявила аукциона. В конце апреля журналистка Башкирского спутникового телевидения заявила, что продает свой телефон, где сохранились ее весьма откровенные снимки. На своей странице в «Инстаграм» она объявила, что будет покупать новый мобильный телефон, а этот уйдет тому, кто предложит наибольшую цену.

Начальная ставка на телефон с фотографиями обнаженной Ульяны составила 15 тысяч рублей. Как в итоге сообщила сама девушка, накануне аукцион завершился – устройство приобрел мужчина из Хабаровска. По ее словам, за мобильник с интимными фото она в итоге получит 40 тысяч рублей. Об этом журналистка сообщила в своем «Инстаграме».

ИСТОЧНИК KP.RU

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