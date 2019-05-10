2019-05-10T16:44:06+03:00
Происшествия

Число жертв смертельной аварии на трассе в Башкирии возросло до трех

17-летний парень скончался от полученных травм в больнице
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба ГИБДД по БашкирииФото: пресс-служба ГИБДД по Башкирии
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В минувший четверг, 9 мая, на дороге Дюртюли-Бураево в районе деревни Миништы произошло жуткое ДТП. Около 12 часов дня столкнулись ВАЗ-2107 и «Лада Приора». За рулем «семерки» был 23-летний молодой человек, в салоне находились еще двое парней – 20 и 17 лет. Как удалось выяснить «Комсомолке», все трое были жителями деревни Баргызбашево Дюртюлинского района республики.

Сегодня стало известно, что 17-летний парень из «семерки», которого вчера доставили в больницу, скончался. Таким образом все трое молодых людей, находившихся в легковушке, погибли.

Четверо человек, которые находились в салоне «Приоры», также были доставлены в больницу. 23-летний водитель и три его пассажирки являются жителями села Ярмино, также Дюртюлинского района Башкирии. На данный момент их жизни ничего не угрожает.

По предварительным данным, причиной аварии могло стать превышение скорости. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, водитель ВАЗа выезжал со второстепенной дороги на главную, как вдруг в него на скорости влетела «Приора».

Один из местных жителей, ставший невольным очевидцем аварии, рассказал, что погибшие парни на момент аварии были трезвыми.

- Пьяных не было. Парень на «семерке» забрал своих братьев из Миништов чтобы те помогли сено скосить... выезжали из деревни, на встречу ехала «Приора» со скоростью 125 км в час, - заявил местный житель.

Точные причины аварии предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД по Башкирии.

По словам местных жителей, на этом перекрестке возле деревни Миништы аварии возникают уже не в первый раз. По всей видимости, водители нарушают правила, выезжая со второстепенной дороги.

- Нехорошее там место, в 2014 году там четверо ребят разбились, - пишет девушка из деревни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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