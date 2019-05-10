В Башкирии поезд насмерть сбил мужчину

СЕГОДНЯ 15:04 2019-05-10T15:04:28+03:00

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В ночь на пятницу, 10 мая, в Белебеевском районе Башкирии мужчина погиб под колесами поезда. Как сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, молодого человека сбил грузовой поезд. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

На данный момент правоохранительные органы Башкирии устанавливают личность погибшего и выясняют обстоятельства его гибели. Собеседник телеканала не сообщает точного места ЧП, известно лишь, что дело было на одном из участков Куйбышевской железной дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU