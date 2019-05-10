В Башкирии на трассе перевернулся пассажирский автобус, пострадали два человека

СЕГОДНЯ 14:00 2019-05-10T14:00:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 10 мая, около 12 часов дня на дороге Кашкалаши-Шарлык-Янышево в Благоварском районе Башкирии произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Как сообщает пресс-служба регионального ГИБДД, микроавтобус «Форд Транзит» съехал с дороги и оказался в кювете. Двое пассажиров – мужчина и женщина получили повреждения. Сейчас они уже в ближайшей больнице – их доставили туда для осмотра. К счастью, жертв удалось избежать.

Известно, что за рулем микроавтобуса находился 33-летний местный житель. Сейчас дорожные полицейские выясняют причины и обстоятельства ДТП. На месте аварии продолжают работать экстренные службы и сотрудники ГИБДД, информирует пресс-служба ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU