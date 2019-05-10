2019-05-10T13:25:37+03:00
Происшествия

Житель Башкирии жестоко избил пенсионеров из-за 15 тысяч рублей

Он наносил пожилым людям удары лопатой и топором
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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На днях в Хайбуллинском районе произошел вопиющий случай. 35-летний мужчина, изрядно набравшись, пришел в дом к пожилым жителям деревни Акълово. В доме находились 79-летняя женщина и ее 60-летний сын. Он сначала избил хозяев, а затем отобрал у них 15 тысяч рублей. «Добычей» сельчанина стали и восемь пачек сигарет.

Как сообщает пресс-служба МВД по Башкирии, пожилые люди пытались выпроводить его на улицу, но это только разозлило злоумышленника. Он схватил лопату и топор, и стал избивать мужчину и его мать.

Прибывшие на вызов сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемого, он признался в содеянном. Сейчас нападавший помещен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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