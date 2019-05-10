МЧС: В Башкирии ожидается аномально жаркая погода

СЕГОДНЯ 12:25 2019-05-10T12:36:35+03:00

Синоптики представили прогноз погоды на три дня

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Специалисты Башгидрометцентра представили свой прогноз погоды на ближайшие три дня. Так, по данным синоптиков, сегодня в республике ожидается аномально жаркая погода. В этой связи МЧС по Башкирии предупреждает жителей республики об опасных погодных явлениях.

10 мая Столбики термометров поднимутся до +32 градусов Цельсия. Ветер северный, северо-восточный умеренный, днем порывистый. В некоторых районах Башкирии сегодня прогнозируется кратковременные дожди, на востоке республике с грозами.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, утром на дорогах прогнозируется туман. Видимость упадет до 500-1000 метров.

В субботу, 11 мая, в республике осадков не ожидается. Ветер слабый, днем порывистый. Температура воздуха ночью составит +12, +17 градусов Цельсия. Днем столбики термометров покажут от +27 до +32 градусов.

В воскресенье, 12 мая, погода особо не изменится. Метеорологи также прогнозируют ясный день без осадков. Ветер слабый, днем порывистый. Температура воздуха ночью +12, +17 градусов. Днем сохранится летняя жара – от 27 до 32 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU