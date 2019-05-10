В Башкирии голый мужчина разгуливал по городским улицам и пугал горожан
Сегодня, 10 мая, в Стерлитамаке неизвестный мужчина разгуливал по городским улицам в одном нижнем белье. Очевидцы засняли странного местного жителя на камеру мобильного телефона и выложили снимок в социальные сети.
Кроме того, стерлитамакцы сняли эксгибициониста на видео. На кадрах видно, как мужчина в одних трусах стоит посреди улицы. На замечания прохожих он не реагирует. Некоторые из пользователей соцсетей опознали в нем некоего Анатолия. По их словам, этот человек ранее был замечен за подобными выходками.
Напомним, «флешмоб» по разгуливанию в чем мать родила открыла недавно жительница Стерлитамака. Девушка бродила по улицам города абсолютно обнаженной.
В Стерлитамаке голый мужчина напугал прохожих.
ИСТОЧНИК KP.RU