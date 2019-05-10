2019-05-10T11:36:56+03:00
Общество

В Башкирии голый мужчина разгуливал по городским улицам и пугал горожан

Неизвестный мужчина поддержал «флешмоб» обнаженной девушки из Стерлитамака
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Сегодня, 10 мая, в Стерлитамаке неизвестный мужчина разгуливал по городским улицам в одном нижнем белье. Очевидцы засняли странного местного жителя на камеру мобильного телефона и выложили снимок в социальные сети.

Кроме того, стерлитамакцы сняли эксгибициониста на видео. На кадрах видно, как мужчина в одних трусах стоит посреди улицы. На замечания прохожих он не реагирует. Некоторые из пользователей соцсетей опознали в нем некоего Анатолия. По их словам, этот человек ранее был замечен за подобными выходками.

Напомним, «флешмоб» по разгуливанию в чем мать родила открыла недавно жительница Стерлитамака. Девушка бродила по улицам города абсолютно обнаженной.

В Стерлитамаке голый мужчина напугал прохожих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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