Празднование Дня Победы в Уфе завершилось грандиозным салютом
Празднование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в башкирской столице завершилось красочным салютом. Памятные мероприятия в тот день начались утром 9 мая, когда на Проспекте Октября прошел сначала парад военной техники, войск уфимского гарнизона и силовиков. Затем по главной улице Уфы прошел «Бессмертный полк». По данным уфимской мэрии, в этом году акция объединила рекордное количество участников – 112 тысяч человек.
Праздничные мероприятия в Уфе завершились салютом на площади Ленина. Посмотреть на фейерверк пришли около 11 тысяч человек.
Салют в честь Дня Победы в Уфе сняли с высоты птичьего полета. Видео опубликовали корреспонденты ГТРК «Башкортостан». Красочное действо потрясает воображение.
Салют в честь Дня Победы в Уфе 9 мая 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU