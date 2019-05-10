2019-05-10T10:30:02+03:00
Общество

Празднование Дня Победы в Уфе завершилось грандиозным салютом

Посмотреть красочный фейерверк на площади перед Горсоветом собралось более 11 тысяч человек
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
Изменить размер текста:

Празднование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в башкирской столице завершилось красочным салютом. Памятные мероприятия в тот день начались утром 9 мая, когда на Проспекте Октября прошел сначала парад военной техники, войск уфимского гарнизона и силовиков. Затем по главной улице Уфы прошел «Бессмертный полк». По данным уфимской мэрии, в этом году акция объединила рекордное количество участников – 112 тысяч человек.

Праздничные мероприятия в Уфе завершились салютом на площади Ленина. Посмотреть на фейерверк пришли около 11 тысяч человек.

Салют в честь Дня Победы в Уфе сняли с высоты птичьего полета. Видео опубликовали корреспонденты ГТРК «Башкортостан». Красочное действо потрясает воображение.

Салют в честь Дня Победы в Уфе 9 мая 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24