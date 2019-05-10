Празднование Дня Победы в Уфе завершилось грандиозным салютом

СЕГОДНЯ 10:30 2019-05-10T10:30:02+03:00

Посмотреть красочный фейерверк на площади перед Горсоветом собралось более 11 тысяч человек

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Празднование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в башкирской столице завершилось красочным салютом. Памятные мероприятия в тот день начались утром 9 мая, когда на Проспекте Октября прошел сначала парад военной техники, войск уфимского гарнизона и силовиков. Затем по главной улице Уфы прошел «Бессмертный полк». По данным уфимской мэрии, в этом году акция объединила рекордное количество участников – 112 тысяч человек.

Праздничные мероприятия в Уфе завершились салютом на площади Ленина. Посмотреть на фейерверк пришли около 11 тысяч человек.

Салют в честь Дня Победы в Уфе сняли с высоты птичьего полета. Видео опубликовали корреспонденты ГТРК «Башкортостан». Красочное действо потрясает воображение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/707982" frameborder="0"></iframe> Салют в честь Дня Победы в Уфе 9 мая 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU