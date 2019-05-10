Радий Хабиров изменил республиканский закон о выборах

СЕГОДНЯ 09:54 2019-05-10T09:54:53+03:00

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Врио главы Башкирии Радий Хабиров подписал республиканский закон, принятый депутатами регионального парламента. Формально он называется «О внесении изменений в Кодекс РБ о выборах». Однако за бюрократической формулировкой кроются существенные изменения. Благодаря этому закону выборы главы республики в сентябре этого года пройдут по новым правилам.

Так, например, среди прочего, новый закон увеличил работу избирательных участков на 2 часа. Теперь избиратели смогут проголосовать на выборах с 7 часов утра, а закроются участки в 21:00.

-Это даст возможность проголосовать как можно большему количеству избирателей. С учетом того, что Единый день голосования совпадает с периодом «горячей» поры уборки урожая, новая норма особенно своевременна для сельской местности, - пояснил спикер парламента Башкирии Константин Толкачев.

Если следовать логике властей Башкирии, то в Единый день голосования в республике ожидается едва ли не рекордная явка избирателей. Насколько эти надежды оправданы, узнаем уже 10 сентября.

Стоит отметить, что в последние годы явка жителей на избирательные участки во время выборов по официальным данным бьет рекорды, а по неофициальным – антирекорды.

ИСТОЧНИК KP.RU