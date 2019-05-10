В Башкирии с начала сезона клещи покусали более 800 человек

СЕГОДНЯ 09:10 2019-05-10T09:10:09+03:00

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На сегодняшний день в Центр гигиены и эпидемиологии Башкирии обратились 801 человек с жалобами на укусы клещей. Как отметили в пресс-службе Роспотребнадзора по Башкирии, в прошлом году на этот момент заявлений было намного меньше – всего 262.

Сотрудники ведомства начали отслеживать обращения по укусам клещей аж с 11 марта. В предыдущие годы клещи не просыпались так рано. Из-за ранней активности этих опасных насекомых ведомство решило начать обработку в парковых и лесных зона намного раньше. Так, на сегодняшний день уже обработано 1151 га, в том числе 583,4 га в Уфе.

- Всего по республике запланированы акарицидные обработки на площади около 4 тысяч га, что соответствует уровню прошлого года, - заявили в пресс-службе Роспотребнадзора по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU