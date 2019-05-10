В Башкирии бесследно пропала 34-летняя Регина Хисамова

СЕГОДНЯ 08:15 2019-05-10T08:15:06+03:00

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Родные и близкие 34-летней жительницу Стерлитамака Регины Хисамовой бьют тревогу: женщина ушла из дома вечером 8 мая и пропала без вести. Как сообщают волонтеры поискового отряда «Отклик», она вышла из своего дома по улице Нахимова и с тех пор перестала выходить на связь.

Приметы Регины Хисамовой: рост 155 см, полного телосложения, короткие светлые волосы.

В день пропажи была одета в розовую спортивную куртку, черные спортивные трико и кроссовки синего цвета.

Всех, кто видел Регину Хисамову, либо обладает информацией о ее местонахождении, просят позвонить в полицию по номерам 02 или 020, либо обратиться к волонтерам поискового отряда «Отклик» по телефону: 89871060601.

ИСТОЧНИК KP.RU