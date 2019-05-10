В Центре Уфы легковушка протаранила полицейскую машину

СЕГОДНЯ 08:00 2019-05-10T08:00:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня утром, 10 мая, в Уфе водитель за рулем «Дэу Нексия» въехал в полицейский УАЗ. Очевидцы аварии сняли последствия произошедшего на камеру мобильного телефона и выложили фото в социальные сети.

На снимках видно, что после удара полицейская машина перевернулась и встала на бок. На данный момент информации о пострадавших не поступало, на месте работают сотрудники ГИБДД по Башкирии. Судя по всему, полицейские, которые патрулировали улицы на УАЗе, не пострадали: на кадрах видно, как они снаружи осматривают повреждения.

О состоянии водителя «Нексии» также пока ничего не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU