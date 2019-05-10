2019-05-10T08:00:55+03:00
Происшествия

В Центре Уфы легковушка протаранила полицейскую машину

От удара УАЗ перевернулся на бок
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Сегодня утром, 10 мая, в Уфе водитель за рулем «Дэу Нексия» въехал в полицейский УАЗ. Очевидцы аварии сняли последствия произошедшего на камеру мобильного телефона и выложили фото в социальные сети.

На снимках видно, что после удара полицейская машина перевернулась и встала на бок. На данный момент информации о пострадавших не поступало, на месте работают сотрудники ГИБДД по Башкирии. Судя по всему, полицейские, которые патрулировали улицы на УАЗе, не пострадали: на кадрах видно, как они снаружи осматривают повреждения.

О состоянии водителя «Нексии» также пока ничего не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии бесследно пропала 34-летняя Регина Хисамова
В Башкирии задержали пенсионерку, торговавшую паленым алкоголем
В Башкирии разыскивают пропавшего 32-летнего Ильдара Тазиева
В Уфе водителей и пешеходов просят не портить свежую дорожную разметку
В Уфе тело мертвой старушки три часа пролежало на земле под простыней
В Башкирии за месяц зафиксировали 70 лесных пожаров
Жара и грозы: какая погода ожидает жителей Башкирии завтра, 10 мая
В Башкирии школьники жестоко издевались над ребенком с задержкой умственного развития
В Башкирии прекращены поиски 79-летнего Рима Ахмадуллина
Ремонт дороги Уфа-Аэропорт планируют завершить в конце июня
«Наш долг - не гулять до упаду, а отдать дань безмерного уважения»: Радий Хабиров о праздновании 9 мая
В Башкирии в страшном ДТП погибли два человека, еще пятеро госпитализированы
В Башкирии загорелась квартира в пятиэтажке: спасатели эвакуировали 50 жильцов
Салют на 9 мая в Уфе 2019: где и во сколько пройдет
В Башкирии прекращены поиски пропавшего в прошлом году 17-летнего студента
В Башкирии столкнулись ВАЗ-2107 и «Фольксваген Поло»: пострадали две женщины
Парковку возле Конгресс-холла в Уфе временно закроют
Уфимцев возмутил пьяный мужчина, уснувший возле Вечного огня в парке Победы
Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с праздником Великой Победы
В Башкирии судебный пристав предотвратил пожар в здании суда
В Башкирии осудили заведующую детсадом, по чьей вине едва не погиб ребенок
Жителю Башкирии, подозреваемому в поджоге дома, из-за чего погибла женщина и ее дети, предъявили обвинение
В начале лета откроются прямые авиарейсы из Уфы в Вену
Под Уфой четыре ребенка отравились угарным газом возле Вечного огня
Власти Уфы обсудили судьбу перекрестков, где чаще всего случаются ДТП
В Уфе нашли тело мужчины без головы и конечностей