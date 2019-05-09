В Уфе тело мертвой старушки три часа пролежало на земле под простыней

СЕГОДНЯ 18:59 2019-05-09T18:59:15+03:00

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Неприятную картину могли наблюдать 8 мая жители Уфы. На улице Запотоцкого прямо возле пешеходной тропинки лежало тело пожилой женщины, прикрытое простыней. Мимо ходили люди, пробегали дети, и лишь только через три часа приехали «ритуальщики» и забрали тело.

Как рассказали очевидцы, по всей видимости, пенсионерка почувствовала себя плохо, упала и умерла. Приехавшей скорой оставалось только зафиксировать смерть, после чего медики уехали, оставив труп прямо посреди улицы.

- Три часа бабушка лежит одна, мертвая, на сырой земле, после дождей, одна, всем плевать, люди просто мимо проходят, не понимая что происходит, в скорой ничего внятного не отвечают, она просто лeжит, - говорит свидетель происшествия.

Многие комментаторы поддержали автора поста, сойдясь во мнении, что люди стали слишком черствые и равнодушные к чужому горю и смерти. Некоторые уверены, что скорая должна была забрать тело или хотя бы проследить, чтобы его забрали побыстрее.

ИСТОЧНИК KP.RU