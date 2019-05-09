2019-05-09T17:27:16+03:00
Общество

Жара и грозы: какая погода ожидает жителей Башкирии завтра, 10 мая

В отдельных районах пройдут кратковременные дожди
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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Похоже, в Башкирию пришло настоящее лето с жарой и грозами. Уже завтра, 10 мая, синоптики обещают +7; +12 градусов ночью, а днем воздух и вовсе прогреется до +25; +30. Немного картину подпортят кратковременные дожди, а местами прогремят первые майские грозы. Также ожидается северо-восточный порывистый ветер.

А вот уфимцам повезло больше: весь день завтра в башкирской столице будет светить яркое солнце, а небо не омрачит ни одна туча. Будет жарко, столбики термометров поднимутся до +30 градусов, а скорость ветра составит 6-8 метров в секунду. Так что планируйте свой выходной день и смело отправляйтесь на прогулку по городу или вылазку на природу, но будьте осторожнее. В лесах Башкирии из-за аномальной жары повышенная пожарная опасность, и непотушенный окурок или брошенная горящая спичка могут стать причиной большого возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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