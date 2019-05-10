В Башкирии задержали пенсионерку, торговавшую паленым алкоголем

СЕГОДНЯ 07:30 2019-05-10T07:30:12+03:00

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В Уфимском районе полицейские в ходе оперативно-профилактических мероприятий выявили факт нелегальной торговли алкоголем. Незаконным «бизнесом» занималась 64-летняя местная жительница, которая открыто продавала дома поддельные спиртные напитки. И хотя ранее женщина уже подвергалась административному наказанию за подобное правонарушение, штраф не смутил предприимчивую пенсионерку, и та продолжила торговлю «фанфуриками».

- В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции», - уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU