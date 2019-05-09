2019-05-09T15:39:56+03:00
Общество

В Башкирии прекращены поиски 79-летнего Рима Ахмадуллина

Пенсионера разыскивали с 18 апреля
Яна БАЗЕКИНА
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Пенсионер найден живым и невредимымПенсионер найден живым и невредимым
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В Башкирии прекращены поиски 79-летнего жителя Благовещенска Рима Ахмадуллина. Напомним, что мужчина пропал в ночь с 17 на 18 апреля, и родственники немедленно забили тревогу, ведь пенсионер страдал частичной потерей памяти и мог быть дезоориентирован.

К счастью, поиски завершились удачей, и пожилой мужчина был найден живым и здоровым. Об этом сообщили волонтеры, добавив, что во многом помогли неравнодушные местные жительницы и сотрудники местной больницы. Где все это время находился пропавший мужчина, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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