В Башкирии за месяц зафиксировали 70 лесных пожаров

СЕГОДНЯ 18:15 2019-05-09T18:15:08+03:00

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В Башкирии ожидается аномальная жара и засушливая погода, а значит, на территории республики снова прогнозируется IV и V класс пожарной опасности. Региональное министерство лесного хозяйства выпустило приказ, согласно которому теперь вход и въезд людей в леса будет строго ограничено.

Подобные ограничения продлятся до 31 мая на территориях Абзелиловского, Авзянского, Белорецкого, Инзерского, Тирлянского, Баймакского, Бурзянского, Зилаирского, Зианчуринского и Учалинского лесничеств. На границах будут размещены предупредительные плакаты с информацией, а на въезде в леса - выставлены шлагбаумы. Также выпущено поручение своевременно информировать местное население о степени пожарной опасности.

Напомним, что за последний месяц на территории Башкирии было зафиксировано 70 лесных пожаров, 20 из которых возникли из-за неосторожного обращения с огнем, еще 48 – в результате переходов с сельхозпалов, и 2 – от линейного объекта. Общая площадь, пострадавшая от огня, составила 1118 гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU