2019-05-09T15:04:37+03:00
Общество

Ремонт дороги Уфа-Аэропорт планируют завершить в конце июня

Об этом сообщили в уфимской мэрии
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: пресс-служба уфимской городской администрацииФото: пресс-служба уфимской городской администрации
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Ремонтные работы на участке дороги Уфа-Аэропорт планируется завершить до 20 июня, об этом сообщили в городской администрации. Там напомнили, что по этой дороге каждый день проезжает около 250 тысяч машин, и неудивительно, что она часто нуждается в ремонте. В этот раз для ремонтных работ был выбран участок протяженностью 8,4 км, вот только из-за вчерашней многочасовой пробки на выезде из города, врио главы Башкирии Радий Хабиров поручил приостановить работы до 10 мая.

В уфимской мэрии отметили, что постарались составлять график ремонтных работ таким образом, чтобы это не доставляло неудобства для водителей. Поэтому, проработав 11 и 12 мая, дорожные службы снова возьмут передышку, чтобы уфимцы могли без пробок в воскресенье вернуться домой. При этом сами работы будут проводиться в две смены: с 22.00 до 05.00 и с 10.00 до 17.00, при этом по пятницам – и вовсе до 15.00.

Водителей большегрузов предупреждают, что для них установят ограничения движения, поэтому стоит воспользоваться альтернативными въездами, а также на дороге будут дежурить экипажи ГИБДД, которые проследят за обстановкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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