2019-05-09T15:59:00+03:00
Происшествия

В Башкирии школьники жестоко издевались над ребенком с задержкой умственного развития

Ученики били младшеклассника и заставляли его вставать на колени
Яна БАЗЕКИНА
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Ребенок думал, что с ним играют, поэтому не сопротивлялся и не давал отпорРебенок думал, что с ним играют, поэтому не сопротивлялся и не давал отпор
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Шокирующая история произошла на днях в Стерлитамаке, где двое школьников жестоко избили и унижали ученика младших классов, страдающего задержкой умственного развития. Видео с издевательствами опубликовала группа «Плохие новости». На этих кадрах видно, как школьники заставляют ребенка встать на колени и называть их «царями», а также извиняться за свою внешность и поведение. При этом сам младшеклассник не понимает, что происходит, и воспринимает издевки, как веселую игру.

Отмечаются, что подростки и раньше травили свою жертву из-за отсутствия отца и проблем с интеллектом. Вдоволь поиздевавшись над беззащитным ребенком, школьники повалили его на землю и стали бить палкой. Стало ли известно о развлечении подростков сотрудникам ОДН и школьной администрации, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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